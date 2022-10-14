В Ставрополе начинающий водитель праворукой машины сбил подростка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вечером 13 октября, примерно в 20:20, в Ставрополе на улице Лермонтова водитель праворукого минивэна «Тойота Альфард» поворачивал налево в направление улицы Мира сбил переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора 15-летнего подростка. Подросток получил травму головы, ему назначили амбулаторное лечение.

— Наезд допустил 19-летний местный житель, который получил права год назад, а управляет автомобилем около полугода, за это время он уже 7 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии проводится проверка.

Также вблизи Железноводска водитель спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. Сообщается, что 62-летний житель Дагестана нарушил правила перестроения и допустил аварию с двигающимся в том же направлении автомобилем.