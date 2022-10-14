Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 9:17

В Ставрополе начинающий водитель праворукой машины сбил подростка

Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вечером 13 октября, примерно в 20:20, в Ставрополе на улице Лермонтова водитель праворукого минивэна «Тойота Альфард» поворачивал налево в направление улицы Мира сбил переходящего дорогу на зеленый сигнал светофора 15-летнего подростка. Подросток получил травму головы, ему назначили амбулаторное лечение.

— Наезд допустил 19-летний местный житель, который получил права год назад, а управляет автомобилем около полугода, за это время он уже 7 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии проводится проверка.

Также вблизи Железноводска водитель спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. Сообщается, что 62-летний житель Дагестана нарушил правила перестроения и допустил аварию с двигающимся в том же направлении автомобилем.