Ставропольский бизнесмен признан виновным за посредничество во взяточничестве

С 2017 года по июль 2020 года 47-летний житель Предгорного округа арендовал участки, расположенные в поселках Нежинском и Горном. С октября 2019 года он стал организовывать на сельхоз участках свалки с опасными отходами ,в том числе химические отходы люминесцентных ламп, батарейки и так далее.

— Бизнесмен, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил от подельника на банковскую карту денежные средства в размере 160 тыс. рублей, предназначенные в качестве взятки должностному лицу за непроведение в отношении последнего оперативно-розыскных мероприятий, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Пытаясь избежать проверки на арендованной им земле, а после и наказания, мужчина получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что этот же мужчина был признан виновным за нанесение вреда почве на сумму более 73,9 млн рублей. В итоге мужчина ответит за все свои преступления – и за организацию свалки, и за попытку подкупить должностное лицо.