В салоне сотовой связи на Ставрополье продавали персональные данные клиентов

Работающая в салоне сотовой связи на Ставрополье 19-летняя жительница Ипатовского округа стала подозреваемой в уголовном деле. Во время работы у нее была возможность воспользоваться компьютером с личными данными клиентов.

— Сотрудница сделала выгрузку персональных данных нескольких абонентов. После этого она продала их другим людям, – пишет пресс-служба УМВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Вскоре девушка окажется на скамье подсудимых, где решат ее дальнейшую судьбу.

На 3 года и 6 месяцев уже решили судьбу ставропольского бизнесмена, который организовал свалку на сельскохозяйственных землях и захотел подкупить должностного лицо, чтобы арендованную местность не проверяли. Увы, прямо в момент дачи взятки его задержали. Также ранее его осудили за нанесение вреда почве на общую сумму более 73,9 млн рублей.