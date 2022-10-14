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Происшествия14 октября 2022 14:31

Авария автобуса и легковушки в Кисловодске привела к четырем пострадавшим

По факту ДТП проводится проверка
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Кисловодске Ставропольского края автобус без пассажиров столкнулся с легковушкой, в которой находились четыре человека, в том числе 13-летний подросток. Всех пострадавших госпитализировали.

Авария произошла сегодня, 14 октября, в 14:30 на проспекте Победы. Сообщается, что водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности поворота.

— Пострадавший водитель Опеля, 38-летний житель соседней республики, за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Другая авария произошла в Ставрополе: начинающий водитель праворукой машины сбил 15-летнего подростка. Сообщается, что пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, однако мужчина за рулем минивэна не заметил его. Подросток получил травму головы, ему назначили амбулаторное лечение.