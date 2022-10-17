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Общество17 октября 2022 11:19

На Ставрополье вновь проверят цены на военную экипировку в магазинах

В прошлый раз проверка проводилась 30 сентября
Данил Юрков

На рабочем совещании в думе Ставропольского края было принято решение проверить стоимость боевой экипировки в магазинах. Мониторинг цен поручил провести председатель думы Ставрополья Николай Великдань.

— Со времени предыдущего рейда прошло уже почти три недели. Мы должны провести анализ, посмотреть, что за этот период изменилось. Есть ли сегодня проблемы с поставками, поменялись ли цены на товары и в какую сторону, – рассказал председатель думы.

По итогу проверки магазинам с завышенной ценой будут выноситься требования по урегулированию. Собранную информацию передадут в исполнительные, контролирующие и надзорные органы.

Также напомним, что антимонопольная служба проверяла магазины экипировки по информации о завышении цен. В адрес ряда магазинов военной экипировки были направлены запросы о предоставлении информации о ценах.