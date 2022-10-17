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Общество17 октября 2022 15:58

В Кизилюрте семьи участников СВО освободили от оплаты детсадов

Соответствующее постановление подписал мэр города
Инна МОРОЗОВА

В Кизилюрте семьи военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, освобождены от оплаты в детских садах. Соответствующее постановление подписал мэр города Магомед Магомедов.

Чтобы воспользоваться правом на льготу, семье мобилизованного бойца нужно обратиться в администрацию Кизилюрта.

На сегодняшний день размер платы за содержание ребенка в детских садах города составляет 1 466 рублей.

Ранее сообщалось, что мобилизованным из Кисловодска отправили дополнительную экипировку. Сейчас бойцы проходят боевое слаживание.