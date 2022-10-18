Экс-директор предприятия на Ставрополье обвиняется в присвоении 3,5 млн рублей

В Минераловодском округе Ставропольского края экс-директор предприятия по продаже комплектующих для сельскохозяйственной техники на протяжении нескольких лет тратила деньги фирмы на себя. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

— Следствием установлено, что 44-летняя местная жительница на протяжении нескольких лет присваивала денежные средства, принадлежащие организации. Таким образом, ей удалось похитить более 3,5 миллионов рублей, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За присвоению и растрату средств женщине грозит тюрьма либо крупный штраф и исполнительные работы. Уголовное дело с утвердительным обвинением направлено в суд, чтобы его рассмотрели.

Также Ставропольский суд осудил семерых ипотечных мошенников. Их махинации принесли им порядка 150 млн рублей, однако ложь вскрылась и теперь они ответят за свои преступления. Приговор суда вступил в законную силу.