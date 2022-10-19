В Пятигорске 20 октября воды не будет в городской клинической больнице, детских садах №7 и №17, управлении ФСБ России по Ставропольскому краю, а также на 15 улицах города. Ограничение связали с проведением ремонтных работ трубопровода на переулке Речном, 12. Оно будет действовать с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Где не будет воды

- проезд Калинина от №19 до №108;

- улица Пушкинская;

- улица Хетагурова №4 до №33;

- улица Козлова от №8 до №24а;

- улица Власова;

- улица Попцовой;

- улица Рожанского;

- улица Первомайская от №13 до №66;

- улица Дровянникова;

- улица Бунимовича;

- улица Пестова;

- переулок Узкий;

- переулок Первомайский;

- переулок Надречный;

- проезд Лесной.

Воду для жителей будут привозить цистернами. Чтобы ее получить, надо оставить заявку в диспетчерской службе по номерам: 33-26-60 и 33-06-28.

Отключение воды в Пятигорске пройдет завтра, а сегодня, 19 октября, восемь улиц Ставрополя остались без воды. Ограничение связано с ремонтом водопровода, оно будет действовать с 8:30 до 20:00. Воду также будут привозить цистернами, записаться на получение можно по номеру: 13-40.