В Пятигорске 20 октября воды не будет в городской клинической больнице, детских садах №7 и №17, управлении ФСБ России по Ставропольскому краю, а также на 15 улицах города. Ограничение связали с проведением ремонтных работ трубопровода на переулке Речном, 12. Оно будет действовать с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- проезд Калинина от №19 до №108;
- улица Пушкинская;
- улица Хетагурова №4 до №33;
- улица Козлова от №8 до №24а;
- улица Власова;
- улица Попцовой;
- улица Рожанского;
- улица Первомайская от №13 до №66;
- улица Дровянникова;
- улица Бунимовича;
- улица Пестова;
- переулок Узкий;
- переулок Первомайский;
- переулок Надречный;
- проезд Лесной.
Воду для жителей будут привозить цистернами. Чтобы ее получить, надо оставить заявку в диспетчерской службе по номерам: 33-26-60 и 33-06-28.
Отключение воды в Пятигорске пройдет завтра, а сегодня, 19 октября, восемь улиц Ставрополя остались без воды. Ограничение связано с ремонтом водопровода, оно будет действовать с 8:30 до 20:00. Воду также будут привозить цистернами, записаться на получение можно по номеру: 13-40.