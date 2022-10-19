На Ставрополье спасли просидевшего всю ночь на дереве кота

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В три часа ночи в селе Привольном Красногвардейского округа Ставропольского края котенок забрался на дерево, с которого слезть ему не получилось. О происшествии и времени, когда животное оказалось в безвыходной ситуации, уже утром спасателям сообщила местная жительница.

— Прибывшие на место происшествия спасатели АСГ Красногвардейского поднялись по лестнице и, еле поймав напуганного кота, спустили его на землю, где передали заявительнице, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Теперь пушистый зверек в безопасности и на земле. Однако это не значит, что у него не появится желание вновь покорить верхушку дерева и попытаться слезть самостоятельно.

Спасатели выручали четырехлапых не раз, доставая их не только с деревьев, но и из колодцев. Так, ранее в Левокумском округе пассовцы достали собаку из колодца. Зов о помощи животного услышала местная жительница, но сама вытащить не смогла.