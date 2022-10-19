Качество в приоритете: «Ростелеком» перевел с меди на оптику 100 тысяч домохозяйств Ставрополья

Модернизация сети позволяет повышать скорость и качество связи. Фото: stavropol.rt.ru

С начала 2022 года «Ростелеком» перевел с медной технологии связи на оптическую 100 тысяч домохозяйств Ставропольского края. Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры коснулась 43 населенных пунктов, 80% из которых находятся в сельской местности. Все работы были выполнены за счет собственных инвестиций компании. Для абонентов переключение с медных телефонных линий на современный интернет по технологии GPON проводилось бесплатно. Теперь жители сел наравне с горожанами смогут пользоваться не только быстрой связью, но и всеми современными сервисами, требовательными к скорости и качеству соединения.

В Ставрополе, Невинномысске, городах Кавказских Минеральных Вод более 80% абонентов компании уже подключены по оптике, в районных центрах этот показатель достигает 75%.

«Оптические технологии дешевле в обслуживании и надежнее в эксплуатации, гарантируют высокую скорость доступа в интернет, дают возможность подключать любые цифровые сервисы и услуги. В свою очередь, цифровизация помогает нам предвосхищать потребности наших абонентов. Мы разрабатываем новые тарифы, расширяем опции развлекательного контента, развиваем экосистему умных сервисов», — отметила Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Модернизация сети, которую «Ростелеком» проводит на постоянной основе, позволяет повышать скорость и качество связи. Национальный цифровой провайдер первым в регионе увеличил скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Этими преимуществами уже пользуются жители Ставрополя и Пятигорска. Также значительно сократилось время подключения новых абонентов. При технической возможности подсоединение к сети выполняется в течение 48 часов. В интернет-магазине провайдера пользователь может выбрать и заказать необходимое сетевое оборудование и воспользоваться расширенной гарантией. При возникновении неисправностей абонентам «Ростелекома» любое устройство, которое находится в аренде, может быть заменено за счет компании. Причем гарантия распространяется не только на оборудование, но и на его комплектующие.

«Оформил подключение интернета и покупку роутера через сайт. Для проверки технической возможности в заявке указал город, улицу, номер дома и квартиры. На следующий день приехал инсталлятор и в течение часа выполнил все необходимые работы. Для оплаты услуг связи я скачал мобильное приложение “Мой Ростелеком”, настроил автоплатеж. При возникновении вопросов в любое время могу пообщаться со специалистом в чате», — рассказал Василий Безруков, абонент «Ростелекома» в Ставрополе.

Создание равных цифровых возможностей для всех жителей Ставропольского края — стратегическое направление работы «Ростелекома». Адресная программа строительства волоконно-оптических линий связи в регионе ежегодно расширяется. За прошлый год в крае специалисты национального цифрового провайдера проложили свыше трех тыс. километров волоконно-оптических линий связи и обеспечили доступ к интернету еще для 70 тыс. домохозяйств.

Подробную информацию о преимуществах услуг и сервисов «Ростелекома» можно получить на сайте или обратиться на телефон бесплатной горячей линии 8 800 100 0 800.