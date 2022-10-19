Монтаж линии электропередач и работы по обрезки деревьев стали причиной отключения света в Пятигорске 20 октября. Пресс-служба администрации города опубликовала список адресов, на которых не будет электричества, а также время отключения.

Где не будет света

Бештау – с 8:30 до 12:00:

- улица Матвеева, нечетный № 121-137, четный № 144-178;

- улица Краснознаменная, четный № 18-22, нечетный № 27, 27а.

Новопятигорск – с 13:30 до 17:00:

- улица Огородная, нечетный № 1-35;

- улица Пальмиро Тольятти, нечетный № 221-245.

Центр – с 13:30 до 17:00:

- улица Крайнего, четный № 52, 54.

Сразу после завершения работ электричество вернется в дома, в которых его отключили.

Также в Пятигорске 20 октября отключат воду в больнице, двух детсадах и на 15 улицах города. Ограничение вводится из-за ремонта трубопровода, оно будет действовать с 9:00 до 17:00.