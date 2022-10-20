На улице Лермонтова в Ставрополе досрочно завершили ремонт водопровода

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на улице Лермонтова проводились монтажные работы водопровода диаметром 500 миллиметров. Аварийный участок было принято ремонтировать после того, как спецслужбы за последние два месяца 15 раз устраняли протечки. Работы были внеплановые.

— Полностью восстановлено и асфальтобетонное покрытие дорожного полотна. Автомобильное движение по улице Лермонтова осуществляется в обычном режиме, – сказал глава города Иван Ульянченко.

До 26 октября специалисты должны переключить водоснабжение и пусть воду по обновленной трубе. Это сделают уже вне уличных условий, так что проезд по улице затрудняться больше не будет.

Другие уличные работы в Пятигорске сегодня, 20 октября, оставят жителей пяти улиц на несколько часов без света. Сразу после завершения работ электричество вернется в дома, в которых его отключили.