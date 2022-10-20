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Происшествия20 октября 2022 7:19

Пятерых чиновников на Ставрополье наказали за нарушение антикоррупционного законодательства

Их привлекли к дисциплинарной ответственности
Данил Юрков

В прокуратуре Степновского района Ставропольского края проверили сведения о доходах за 2020-2021 годы представителей администрации. Было установлено, что пятеро сотрудников предоставили отчеты, где их доход ниже реального, а также не дали сведения об собственных земельных участках.

— Невыполнение обязанности по представлению достоверных сведений о собственных доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также членов своей семьи в силу действующего законодательства является грубым правонарушением, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура внесла представление, по которому нарушения надо устранить в связи с нарушением действующего законодательства. В результате пятерых чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения.

В больницах также нарушают закон. Правда, в этом случае заместителя главврача ставропольской больницы №2 будут судить за взяточничество. По версии следствия, закон был нарушен три раза.