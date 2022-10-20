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Происшествия20 октября 2022 8:09

В Пятигорске на котельной «Белая ромашка» произошел гидроудар

Аварийную ситуацию устраняют
Данил Юрков

На подстанции Машук 110 киловатт в Пятигорске в результате аварийного отключения в электросетях произошел скачок напряжения. Это стало причиной гидроудара на котельной «Белая ромашка». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Пятигорсктеплосервис занимается устранением аварийной ситуации, – пишет ведомство.

Работа котельной продолжится в штатном режиме после устранения аварии. В ближайшее время системы нормализуются и вернутся в строй. В котельной сообщили, что на станции разгерметизировались радиаторы и трубы. Пока все не починят, 20 тысяч жителей останутся без тепла.

Тем временем на улице Лермонтова в Ставрополе досрочно закончили ремонт водопровода диаметром 500 миллиметров. Машины двигаются по улице в обычном режиме. До 26 октября специалисты должны переключить водоснабжение и пусть воду по обновленной трубе, при этом проблем с движением не возникнет.