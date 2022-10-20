Фото: сайт ставропольского гидрометцентра

В субботу 22 октября на Ставрополье ночью ожидаются первые заморозки – температура упадет до -1 градуса. При этом в краевой столице температура опустится до нуля. Днем по краю ожидается от +10 до +15 градусов, в краевой столице – от +11 до +13.

В крае преимущественно без осадков, однако будет облачно. Ветер западный – от 5-10 м/с с порывами 11-14 м/с, днем порывистый ветер утихнет.

Краевая столица не ожидает дождей, ветер западный, ночью – 12-14 м/с, днем – 8-10 м/с. Людям следует одеваться теплее.

При таком похолодании становится теплее от начала отопительного сезона. Правда, 20 тысяч жителей «Белая ромашка» в Пятигорске остались в холоде из-за гидроудара. Виной всему аварийное отключение на подстанции Машук 110 киловатт. Аварию устраняют и вскоре вернут тепло.