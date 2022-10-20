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Общество20 октября 2022 11:13

В Пятигорске чинят прорванный после гидроудара водопровод

Работы хотят завершить к вечеру
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Фото: соцсети главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Утром 20 октября стало известно о гидроударе на котельной «Белая ромашка» в Пятигорске. В результате 20 тысяч человек остались без отопления. В котельной сообщили, что на станции разгерметизировались радиаторы и трубы

В своих официальных соцсетях глава города Дмитрий Ворошилов написал про ремонт прорванной в результате происшествия трубы. Также он сообщил о том, что соберет совещание по поводу недопущения скачков напряжения.

— Проведем совещание с Центральными электрическими сетями о принятии мер по недопущению скачков напряжения. У людей от таких ситуаций сгорают электроприборы, останавливаются котельные, потом резко включаются, – пишет глава города.

После починки трубы и устранения аварии в котельной тепло вернется в дома жителей, которые остались без него. Работы хотят завершить до вечера сегодняшнего дня.