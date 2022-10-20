На ставропольской трассе M-29 откроются солдатские привалы

В Ставропольском крае на трассе М-29 по обе стороны будут стоять солдатские привалы для солдат, которые отправляются на специальную военную операцию или возвращаются с нее.

На месте поставят палатки и вагончики. Там можно будет отдохнуть, поесть и взять товары первой необходимости. На солдатских привалах будут работать волонтеры.

— Поставил задачу открыть «Солдатский привал» в Кочубеевском округе по обеим сторонам трассы. Работать он будет не только для ставропольцев, а для всех военных Северного Кавказа, которые там проезжают, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Погреться на солдатских привалах тоже будет можно, так как на Ставрополье в ближайшую субботу, 20 октября, наступят первые заморозки. Ночная температура в регионе опустится до -1 градуса.