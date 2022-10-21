Перевернувшийся на улице Кулакова в Ставрополе грузовик спровоцировал пробку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 21 октября, утром в Ставрополе на улице Кулакова, вблизи от улицы Октябрьская, перевернулась грузовая машина. Причина аварии – разгерметизация колеса. Пострадавших нет, однако движение затруднено, из-за чего на дорогах образуются пробки аж до улицы Коломийцева.

— В пути движения произошла разгерметизация колеса. Пострадавших нет. Транспорт эвакуируется. Но пока движение затруднено, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Водителей просят выезжать заранее, чтобы не опоздать.

Другая авария на Ставрополье произошла вчера, 20 октября. Ночью, ближе к утру, водитель не смог избежать аварии с пешеходом, которая, по словам мужчины, начала переходить дорогу, когда расстояние между ней и машиной было всего три метра. Мужчина испугался и уехал с места аварии, однако позже пришел с повинной.