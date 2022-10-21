На ярмарке выходного дня 22 и 23 октября в Ставрополе будут продавать живую рыбу

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Ярмарки выходного дня в субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, в Ставрополе будут предлагать покупателям не только свежие овощи и фрукты, но и живую рыбу. Торговые точки откроются на четырех улицах города, чтобы покупателям было легче добираться. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— В субботу, 22 октября, покупателей ждут на улицах Васильева, 35/1, Ленина 74/17 и Куйбышева, 48, а в воскресенье, 23 октября, на улице Серова, 466. Торговля начнется с 8:00 и продлится до 16:00, – пишет ведомство.

Краевые производители также предложат сыры, колбасы, зелень, выпечку, крупы, соленья и сладости.

Людям при этом следует одеваться теплее, так как в эти выходные на Ставрополье наступят первые заморозки. Ночью субботы температура в крае опустится до -1 градуса. Днем в краевой столице будет от +11 до +13, ветер западный 8-10 м/с.