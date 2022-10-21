Около 1 тысячи жителей Херсонской области прибудет на Ставрополье

На Ставрополье в скором времени – о нем не сообщается – прибудут жители Херсонской области, которые уезжают из родных мест из-за постоянных авиаударов со стороны Украины.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководителей РФ помочь перевезти жителей в другие регионы. Он назвал Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край соседями, в которые можно привезти людей и Херсонской области в первую очередь.

На данный момент от пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю стало известно о примерно 1 тысячи человек, которые приедут в край из Херсона. Ситуацию прокомментировали:

— МЧС конечно же будет принимать участие. Прибыть в ближайшее время должно около 1000 человек. Пока это вся информация, – пишет ведомство. Жители вскоре должны приехать на Ставрополье.