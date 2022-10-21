Жителям Ставрополья рассказали о «красивых» датах для свадьбы в 2023 году

«Красивыми» считаются не только зеркальные, но и имеющие сакральное значения даты. Так, например, 8 июля в день семьи, любви и верности ставропольцы могут сыграть свадьбу, как считают в краевом отделении ЗАГСа.
- 02.02.2023 (четверг);
- 22.02.2023 (среда);
- 03.03.2023 (пятница);
- 23.03.2023 (четверг);
- 06.06.2023 (вторник);
- 23.06.2023 (пятница);
- 07.07.2023 (пятница);
- 08.07.2023 (суббота);
- 23.08.2023 (среда);
- 09.09.2023 (суббота);
- 23.09.2023 (суббота);
- 11.11.2023 (суббота);
- 02.12.2023 (суббота).
Также в красивую дату, которая будет завтра, 22 октября, в Ставрополе вновь пройдут ярмарки выходного дня. Все выходные на четырех точках города ждут людей, которые смогут приобрести там не только свежие овощи и фрукты, но и живую рыбу, которую предлагают покупателям.
Производители предлагают жителям и гостям Ставрополя самые разные продукты, сделанные в крае. Они дешевле, чем аналогичная продукция в магазинах, так как все проходит в рамках региональной акции, созданной для удержания цен на товары.