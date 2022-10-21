В военных магазинах Ставрополя прошли рейды

В пятницу, 21 октября, в военных магазинах краевой столицы прошел рейд. Депутаты посетили девять торговых точек, чтобы проверить цены и наличие товаров в них.

В ходе рейда выяснилось, что цены на многие товары остались прежними. Подорожали на 2-4% востребованные товары. По-прежнему наблюдается дефицит рюкзаков, жгутов, спальников, верхней теплой одежды.

В сетевые магазины товар поступает регулярно, а несетевые торговые точки испытывают затруднения с поставками жгутов, рюкзаков, костюмов «Горка», термобелья. Кроме того, в связи с сезонным подорожанием меняются закупочные цены.