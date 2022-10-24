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Общество24 октября 2022 6:47

В Шпаковском округе Ставропольского края проводили еще одну группу мобилизованных

Бойцы получили необходимое снаряжение
Данил Юрков

Сегодня, 24 октября, из Шпаковского округа Ставропольского края выехала еще одна группа мобилизованных. Сперва они отправятся на боевую подготовку в военную часть, а после – на специальную военную операцию. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил глава округа Игорь Серов.

— Еще одну группу мобилизованных проводили сегодня от Шпаковского округа для подготовки к участию в СВО. Всем вручили необходимое снаряжение и медаптечки. Берегите себя и возвращайтесь с победой! – пишет глава округа.

Мобилизованных продолжат обеспечивать снаряжением и оборудованием, чтобы улучшить их быт на полях сражения.

Также напомним, что на Ставрополье создали горячую линию для участников спецоперации на Украине. По номеру телефона могут позвонить члены семей и узнать, где сейчас находится мобилизованный или участник специальной военной операции.