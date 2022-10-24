В Шпаковском округе Ставропольского края проводили еще одну группу мобилизованных

Сегодня, 24 октября, из Шпаковского округа Ставропольского края выехала еще одна группа мобилизованных. Сперва они отправятся на боевую подготовку в военную часть, а после – на специальную военную операцию. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил глава округа Игорь Серов.

— Еще одну группу мобилизованных проводили сегодня от Шпаковского округа для подготовки к участию в СВО. Всем вручили необходимое снаряжение и медаптечки. Берегите себя и возвращайтесь с победой! – пишет глава округа.

Мобилизованных продолжат обеспечивать снаряжением и оборудованием, чтобы улучшить их быт на полях сражения.

Также напомним, что на Ставрополье создали горячую линию для участников спецоперации на Украине. По номеру телефона могут позвонить члены семей и узнать, где сейчас находится мобилизованный или участник специальной военной операции.