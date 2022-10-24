В доме 62-летнего мужчины на Ставрополье нашли килограмм марихуаны

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии

В городе Новопавловске Кировского округа Ставропольского края в доме 62-летнего мужчины оперативники обнаружили и изъяли 1 килограмм марихуаны, а также 1 грамм гашишного масла.

Как сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края, «ни жизненный опыт, ни преклонный возраст не ограждает пожилых людей от участия в незаконном обороте наркотиков».

— Наркоман «со стажем» пояснил, что наркорастения собирал и высушивал для себя, цели сбыта не преследовал. По данному факту возбуждено уголовное дело. За совершение преступления ему грозит от 3 до 8 лет реального лишения свободы, – пишет ведомство.

На период расследования уголовного дела мужчина находится под подпиской о невыезде.

Также на Ставрополье с наркотиками задержали 22-летнюю жительницу другого региона. В отношении подозреваемой в незаконном сбыте веществ возбуждено уголовное дело.