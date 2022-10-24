Выплаты мобилизованным ставропольцам будут приходить быстрее

Мобилизованные ставропольцы будут быстрее получать региональную поддержку в размере 50 тысяч рублей – сразу после отправки на боевую подготовку. Это было озвучено сегодня, 24 октября, на еженедельном собрании в краевом правительстве под председательством губернатора Владимира Владимирова.

— Не нужно ждать фактического зачисления нашего земляка в воинскую часть для последующего участия в специальной военной операции. Основанием для выплаты должен становиться уже факт отправки из военкомата на боевое слаживание, – пишет пресс-служба главы Ставрополья.

Губернатор также отметил, что бойцы должны чувствовать краевую поддержку с самых первых дней.

Тем временем из Невинномысска и Кочубеевского округа на боевую подготовку выехали мобилизованные. Бойцы получили необходимое снаряжение, оснащение будет продолжаться. Краевую поддержку стараются оказывать быстрее.