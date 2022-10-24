Группа мобилизованных из Невинномысска и Кочубеевского района отправилась на подготовку

Фото: соцсети главы Невинномысска Михаила Миненкова

Жители Невинномысска и Кочубеевского района Ставропольского края сегодня, 24 октября, призванные в рамках частичной мобилизации, уехали на боевую подготовку. Бойцы получили необходимое снаряжение, их будут оснащать и дальше.

—- Жители Невинномысска и Кочубеевского района в рамках частичной мобилизации отправились на защиту Донбасса! Желаю каждому вернуться домой живым и здоровым, – пишет глава Невинномысска Михаил Миненков в своих официальных соцсетях.

Бойцов продолжают оснащать фонды поддержки мобилизованных и их семей. Солдаты получают новое оборудование и снаряжение. За ценами на военные товары следят. Так, в Ставрополе провели рейды, в которых посетили девять торговых точки.

Еще сегодня из Шпаковского округа Ставропольского края выехали мобилизованные. Они также получили необходимое снаряжение и отправились обучаться военным дисциплинам.