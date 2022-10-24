Бюджет Ставрополья в 2023 году составит 146 млрд рублей

План по бюджету Ставрополья на три года уже утвержден, его потратят на: увеличение МРОТ, обеспечение бюджетников, модернизацию школьного образования и первого звена здравоохранения. Также обещают сохранить все меры социальной поддержки. Это прозвучало на еженедельном заседании в правительстве края.

— В течение трех лет планируем направить на развитие инфраструктуры края 9,5 миллиарда рублей. Будем использовать их для решения важных для людей вопросов – в том числе это ремонт и строительство объектов водоснабжения, и для поддержки бизнеса, – сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Краевой бюджет, таким образом, будет иметь социальную направленность.

Также на собрании прозвучало, что мобилизованным ставропольцам надо быстрее выдавать региональную поддержку в размере 50 тысяч рублей – сразу после отправки на боевую подготовку. Бойцы должны чувствовать поддержку с самых первых дней.