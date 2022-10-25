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Здоровье25 октября 2022 5:42

Заболеваемость коронавирусом на Ставрополье снизилась за сутки

Летальных исходов заражения не зарегистрировано
Данил Юрков

На Ставрополье за последние сутки с 24 на 25 октября коронавирусом заболели 46 человек, среди которых 4 детей, а выздоровели – 51 человек. Из заболевших госпитализировали 15 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. От вируса за минувшие сутки никто не умер.

— Еще 51 человек выздоровел за вчерашний день. Уровень заболеваемости ниже, чем в конце минувшей недели. Новых летальных исходов, связанных с коронавирусом не зафиксировано, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

За последние сутки первый компонент вакцины получили 306 человек, а второй – 170. Иммунизация населения от вируса продолжается в медучреждениях и в точках вакцинации.

Тем временем от гриппа на Ставрополье привились почти 680 тысяч жителей, а это – 51,4% от необходимого плана по иммунизации населения. Врачи рекомендуют привиться еще до начала традиционного эпидемического сезона заболеваемости.