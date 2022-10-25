На Ставрополье произошла авария двух ГАЗелей без страховок

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставропольского края 24 октября примерно в 17:30 на 131 км автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» водитель грузовой ГАЗели нарушил правила парковки, из-за чего другая грузовая машина врезалась в стоящий транспорт.

Спровоцировавший аварию водитель и его пассажир доставлены в больницу с травмами. Пострадавший, 21-летний житель Курского округа, получил права всего два года назад. Он был трезвый, злостным нарушителем не является.

— Оба водителя привлечены к ответственности за отсутствие страховки. По факту автоаварии проводится проверка, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Также напомним, что в Ставрополе ищут очевидцев смертельной аварии, произошедшей 6 октября в 08:40 утра на улице 50 лет ВЛКСМ. На данный момент устанавливается, кто из участников нарушил правила, для этого ищут свидетелей.