Губернатор Ставропольского края встретился с мобилизованными бойцами

Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с жителями региона, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Она включены в состав батальона «Ставрополье».

Встреча прошла в расположении гвардейского десантно-штурмового полка. В своем телеграм-канале губернатор отметил, что обсуждались насущные вопросы, которые волнуют сейчас военнослужащих.

Прежде всего, воины беспокоятся о том, как будут жить их семьи, пока они несут службу. Также бойцов интересовали выплаты за участие в специальной военной операции, льготы.

- По каждому вопросу будем вникать, разбираться и помогать, - написал глава региона.

Еще одним важным вопросом является экипировка. Владимир Владимиров отметил, что все, что было нужно бойцам батальона для доэкипирования, закупили и передали.

- Если понадобится что-то еще - привезем, - добавил губернатор.

Он отметил, что настрой у бойцов боевой.