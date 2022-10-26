Мошенница взяла предоплату и украшения у обманутого ставропольца

В Георгиевском округе Ставропольского края в отделение полиции пришел житель соседнего региона, сообщив о мошенничестве в свой адрес. Как оказалось, он договорился с женщиной о том, что она сделает ему золотую цепочку. Взяв ювелирку и 10 тысяч рублей предоплаты, свои обязательства она не выполнила.

— Вернуть обратно свое имущество заявитель так и не смог, и обратился за помощью в полицию. Сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей. Сотрудники полиции доставили ранее судимую местную жительницу в окружной отдел внутренних дел, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На данный момент продолжается расследование, цель которого – подкрепить имеющиеся доказательства.

Другая кража денежных средств произошла на Ставрополье. Мужчина нашел банковскую карточку, однако решил не относить ее ни в банк, ни в полицию – он просто потратил с нее 53 тысячи рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.