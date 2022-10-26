Часть дороги между Невинномысском и Ставрополем расширят до четырех полос

На Ставрополье планируют расширить часть дороги между Невинномысском и краевой столицей. Об этом сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Речь идет об участке трассы длиной 9 км от хутора Темнореченского к Невинномысску. Его хотят расширить с двух полос до четырех.

По словам Михаила Миненкова, городу не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы приезжать на работу из Ставрополя.

Он отметил, что на сегодняшний день в Невинномысске создано 12 тыс. рабочих мест. Если дорога станет четырехполосной, жители краевой столицы смогут спокойно ездить на работу в Невинномысск. Добираться из одного города в другой станет легче и быстрее.