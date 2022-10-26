Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 15:52

Часть дороги между Невинномысском и Ставрополем расширят до четырех полос

Расширение облегчит путь из одного города в другой
Инна МОРОЗОВА

На Ставрополье планируют расширить часть дороги между Невинномысском и краевой столицей. Об этом сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Речь идет об участке трассы длиной 9 км от хутора Темнореченского к Невинномысску. Его хотят расширить с двух полос до четырех.

По словам Михаила Миненкова, городу не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы приезжать на работу из Ставрополя.

Он отметил, что на сегодняшний день в Невинномысске создано 12 тыс. рабочих мест. Если дорога станет четырехполосной, жители краевой столицы смогут спокойно ездить на работу в Невинномысск. Добираться из одного города в другой станет легче и быстрее.