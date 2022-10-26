В Невинномысске умер главный кот города

В последние дни Кипиш боролся с тяжелой болезнью. Фото: соцсети

В Невинномысске простились с четвероногим «сотрудником» мэрии - котом по кличке Кипиш. Самый известный кот Ставрополья скончался в возрасте 13 лет. Как сообщили в пресс-службе администрации города, причиной смерти стала остановка сердца.

У Кипиша был свой телеграм-канал, на который подписаны почти 300 человек. В своей прощальной записи кот сообщил, что в последние дни боролся с тяжелой болезнью, но она оказалась сильнее.

- Спасибо вам всем за время, проведённое вместе, за тепло и полные миски еды, за заботу и любовь. Вы навсегда останетесь в моем пушистом кошачьем сердце. Не печальтесь и не грустите. Крепко обнимаю вас всех! - сказано в последнем сообщении.

Кипиш стал популярным в 2021 году, когда завел странички в соцсетях. О нем писали федеральные СМИ, много раз кот становился героем видеороликов и передач на ТВ.