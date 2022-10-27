Железнодорожный переезд в Михайловске частично закроют до 28 октября

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Частичное ограничение движения на железнодорожном переезде на 140 километре перегона «Палагиада – Старомарьевская» в городе Михайловске связано с проведением на участке ремонтных работ. Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00 вплоть до 28 октября, после чего проезд будет работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

— И хотя движение транспортных средств будет осуществляться по одной половине проезжей части автодороги поочередно, участникам дорожного движения рекомендуется по возможности выбирать альтернативные маршруты, – пишет ведомство.

Пока в Михайловске перекрывают дорогу, часть проезжей части между Невинномысском и Ставрополем планируют расширить до четырех полос. Речь идет об участке трассы длиной 9 км от хутора Темнореченского к Невинномысску, сейчас там две полосы движения.