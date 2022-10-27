Проезд в общественном транспорте Кисловодска станет бесплатным для семей мобилизованных

С ноября 2022 года проезд в общественном транспорте Кисловодска станет бесплатным для членов семей мобилизованных граждан. Перевозчики города поддержали инициативу внедрения такой льготы для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе города-курорта со ссылкой на слова Евгения Моисеева.

— Членам семей мобилизованных и добровольцев выдадим специальный документ, дающий право бесплатного проезда в автобусах и маршрутках, – сказал глава Кисловодска.

Отмечается, что семьи мобилизованных в Кисловодске также смогут бесплатно посещать музеи, цирк и дельфинарий по специальным сертификатам. Учреждения культуры также поддержали инициативу городского правительства.

Также из Шпаковского округа Ставрополья отправили гуманитарную помощь бойцам. Поддержка мобилизованных и их семей в крае продолжается. Этому помогает региональная казна и благотворительные фонды.