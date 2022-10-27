На Ставрополье 17 сотрудников налоговой скрыли информацию о машинах и недвижимости

В ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в Ипатовском округе Ставропольского края у прокуратуры возникли вопросы в адрес 17 сотрудников налоговой. Сведения о собственном имуществе, а также жены или мужа и несовершеннолетних детей оказались не полными.

— Так, 17 должностных лиц указали недостоверные сведения о доходах, полученных за отчетный период, а также не отразили сведения о транспортных средствах и жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Исполняющий обязанности начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по краю получил представление с требованием устранить нарушения и указать достоверную информацию. Это контролирует прокуратура.

Не полной также оказалась сделка между мужчиной и женщиной, которая обещала изготовить золотую цепочку и взяла предоплату в размере 10 тысяч рублей. Взяв ювелирные украшения и деньги, закончить работу она не собиралась. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.