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НовостиОбщество27 октября 2022 14:32

Жители Донбасса получили российские паспорта на Ставрополье

Всего 16 человек получили документы
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В подразделении по вопросам миграции в Ставрополе выдали российские паспорта 16 жителям Донбасса. После исполнения гимна граждане приняли присягу и обещали соблюдать конституцию и обязанности гражданина Российской Федерации.

— Представитель Управления по вопросам миграции краевого Главка и начальник отдела по вопросам миграции Ставрополя вручили каждому паспорт и издание Конституции Российской Федерации, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Помощь прибывшим на Ставрополье жителям Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья помогут в ближайшее время оформить документы.

Напомним, что ранее сообщалось, что беженцам из Херсонской области выдали сертификаты на покупку жилья. Люди рассказали, что в крае их встретили «как родных». Жители уехали с родных мест из-за постоянных бомбежек.