«Тихо, снаряды не рвутся»: семьям из Херсонской области подарили жилье на Ставрополье

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Вчера, 23 октября, на Ставрополье приняли беженцев из Херсонской области. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с ними и выдал сертификаты на покупку жилья.

Ранее сообщалось, что край примет около тысячи человек, которые уехали из своих домов из-за постоянной бомбежки со стороны Украины. С просьбой о переезде людей к правительству России обратился глава Херсонской области Владимир Сальдо

— Теперь все это позади. После стольких пережитых тревог и опасности от украинских обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что все на самом деле будет хорошо, – пишет глава Ставрополья в своих официальных соцсетях.

Херсонцы рассказали, что в крае их встретили «как родных». Теперь люди смогут купить себе дома, квартиры и начать жизнь «с нового листа», не опасаясь постоянных обстрелов.

Тем временем Ставрополье продолжает отправлять бойцов на защиту страны. Только сегодня, 24 октября, главы городов и муниципалитетов рассказали о уехавших на боевую подготовку из Невинномысска и Кочубеевского района и Шпаковского округа.

Бойцы изучают военные дисциплины, чтобы быть готовыми к боям на специальной военной операции на территории Украины. Край продолжает обеспечивать солдат всем необходимым.