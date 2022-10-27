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НовостиОбщество27 октября 2022 16:58

Беременным женам мобилизованных ставропольцев окажут поддержку

Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии
Инна МОРОЗОВА

Беременные жительницы Ставропольского края, мужья которых были призваны в рамках частичной мобилизации, получат помощь краевых властей. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе прямой линии 27 октября.

Мы возьмем на себя содержание и материальную помощь роженицам, которые у нас сегодня в роддомах, - сказал глава региона.

Также губернатор напомнил о том, что военным и бойцам Росгвардии, принимающим участие в специальной военной операции, а также добровольцам и призванным в рамках частичной мобилизации, положена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Получившим легкое или тяжелое ранение – 500 тыс. рублей и 1 миллион рублей соответственно. Семьям бойцов, погибших при исполнении воинского долга, выплатят 3 миллиона рублей.