В Буденновск из Ставрополя направили шестую партию гуманитарной помощи

Из города Ставрополя в Буденновск, где сейчас проходят боевую подготовку мобилизованные, была доставлена шестая партия гуманитарной помощи, в том числе там были медикаменты – жгуты-трекеры и гемостатические средства. Также были отправлены кнопочные мобильные телефоны и емкости для воды объемом в 100 литров.

Тактические сумки, дополнительные наборы балаклав, термобелья и теплых носков помогут бойцам не замерзнуть в условиях похолодания и приближающейся зимы. Городские власти рассказали о том, что неравнодушные жители принимают участие в формировании грузов с помощью мобилизованным.

Также напомним, что мобилизованные из Железноводска записали видеообращение, в котором сообщили о том, что полностью одеты и не нуждаются ни в чем более. Бойцов продолжают оснащать до тех пор, пока не пропадет нужда в приобретении нового снаряжения и оборудования.