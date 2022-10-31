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НовостиОбщество31 октября 2022 14:46

Из Минеральных вод отправили грузовую машину с вещами для мобилизованных

Список вещей, которые попросили бойцы, составил порядка 40 пунктов
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Минераловодского округа

Фото: соцсети главы Минераловодского округа

Сегодня, 31 октября, из Минвод отправилась большая грузовая машина, в которой находятся теплые вещи и средства личной гигиены, генераторы, бензопилы и инструменты, газовые баллоны и плитки – в общей сложности около 40 позиций. Путь груза лежит в Херсон, а после – по месту прохождения службы мобилизованных.

— Находимся в контакте с руководством частей, поэтому закупали вещи исходя из просьб и потребностей наших ребят. Подобные отправки необходимых вещей будем организовывать регулярно, – пишет в своих официальных соцсетях глава Минераловодского округа.

Также напомним, что ставропольский лейтенант получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда» за заслуги на специальной военной операции. Боец собственноручно уничтожил пять самолетов и три вертолета противника. Награды выдавал министр обороны России Сергей Шойгу.