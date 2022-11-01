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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:37

Семьи мобилизованных в Кисловодске получили билеты на бесплатное посещение учреждений культуры

Они и сами бойцы продолжают получать поддержку
Данил Юрков

В Кисловодске семьям мобилизованных выдали «Городские проездные билеты», которые позволяют бесплатно посещать учреждения культуры. Такая инициатива поступила властям еще неделю назад, и вот сегодня, 1 ноября, ее поддержали.

— Вручили кисловодские «проездные билеты», которые дают право бесплатно посещать цирк, дельфинарий и все музеи города, – сообщают власти города Кисловодска.

Мобилизованным и их семьям оказывается материальная и моральная поддержка. Бойцы получают гуманитарную помощь, о которой они могут попросить, а семьи их – льготы.

Тем временем из Минеральных вод отправили еще одну партию гуманитарной помощи. Список отправленных вещей состоит из 40 пунктов. Это и теплые вещи и средства личной гигиены, генераторы, бензопилы и инструменты, газовые баллоны и плитки, а также другие запрошенные бойцами вещи.