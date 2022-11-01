Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 9:49

Рекордный урожай яблок собрали на Ставрополье

С начала текущего года собрали 57 тысяч тонн
Данил Юрков

Рекордный за всю историю садоводства на Ставрополье, в 2022 году собрали более 57 тысяч тонн яблок. Это уже на 10 тысяч тонн больше показателя прошлого года, рекорд сможет дойти вплоть до 60 тысяч тонн.

— Столь высоких урожаев не было за всю историю садоводства в Ставропольском крае. К слову, наш предыдущий рекорд был практически на 10 тысяч тонн ниже, – отмечают проделанную садоводами работу в правительстве.

Отмечается, что аграрии обработали только 80% территорий, на которых растут яблоки. Однако вопрос с хранением такого количества фруктов встанет ребром.

При этом погода на Ставрополье стоит не самая благоприятная для сбора культур. В краевой столице и по региону 31 октября прошелся ливень, а уже сегодня, 1 ноября, в ночь в Ставрополе выпал первый снег.