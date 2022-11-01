Рекордный урожай яблок собрали на Ставрополье

Рекордный за всю историю садоводства на Ставрополье, в 2022 году собрали более 57 тысяч тонн яблок. Это уже на 10 тысяч тонн больше показателя прошлого года, рекорд сможет дойти вплоть до 60 тысяч тонн.

— Столь высоких урожаев не было за всю историю садоводства в Ставропольском крае. К слову, наш предыдущий рекорд был практически на 10 тысяч тонн ниже, – отмечают проделанную садоводами работу в правительстве.

Отмечается, что аграрии обработали только 80% территорий, на которых растут яблоки. Однако вопрос с хранением такого количества фруктов встанет ребром.

При этом погода на Ставрополье стоит не самая благоприятная для сбора культур. В краевой столице и по региону 31 октября прошелся ливень, а уже сегодня, 1 ноября, в ночь в Ставрополе выпал первый снег.