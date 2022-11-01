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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:54

В Ставрополе 2 ноября без воды останутся девять улиц из-за ремонта водопровода

Плановый капремонт пройдет на улице Уральской
Данил Юрков

Из-за планового капитального ремонта водопровода на улице Уральской в Ставрополе 2 ноября отключат воду на девяти улицах. Сообщается, что ограничение будет действовать с 8:30 до 17:00, под него попадут частные и многоквартирные дома.

Где не будет воды

- на улице Ставропольской;

- на переулке Интендантскому;

- на улице Подгорной до улицы Клары Цеткин;

- на улице Казанской до улицы Клары Цеткин;

- на переулке Волочаевскому;

- на улице Победы от №69 до №41а;

- на улице Клары Цеткин от улицы Казанской до улицы Победы;

- на улице Победы №20, 20а;

- на улице Ясеновская №33а, 33б.

На улице Ясеновской снизят давление подачи воды. Воду будут привозить в цистернах, чтобы оставить заявку на получение, надо позвонить в диспетчерскую службу по номеру 13-40.

Тем временем в Ставрополе выпал первый снег, а сама погода не слишком радушно относится к ремонтам. Еще в выходные краевой Гидрометцентр предупреждал, что погода в Ставрополе в начале новой недели резко испортится – ночные температуры опустятся ниже нуля, дневные не будут превышать 7-10 градусов