Из-за планового капитального ремонта водопровода на улице Уральской в Ставрополе 2 ноября отключат воду на девяти улицах. Сообщается, что ограничение будет действовать с 8:30 до 17:00, под него попадут частные и многоквартирные дома.

Где не будет воды

- на улице Ставропольской;

- на переулке Интендантскому;

- на улице Подгорной до улицы Клары Цеткин;

- на улице Казанской до улицы Клары Цеткин;

- на переулке Волочаевскому;

- на улице Победы от №69 до №41а;

- на улице Клары Цеткин от улицы Казанской до улицы Победы;

- на улице Победы №20, 20а;

- на улице Ясеновская №33а, 33б.

На улице Ясеновской снизят давление подачи воды. Воду будут привозить в цистернах, чтобы оставить заявку на получение, надо позвонить в диспетчерскую службу по номеру 13-40.

Тем временем в Ставрополе выпал первый снег, а сама погода не слишком радушно относится к ремонтам. Еще в выходные краевой Гидрометцентр предупреждал, что погода в Ставрополе в начале новой недели резко испортится – ночные температуры опустятся ниже нуля, дневные не будут превышать 7-10 градусов