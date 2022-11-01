На Ставрополье задержали автомобиль с 40 килограммами ограниченных в обороте препаратов

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

Инспекторы в Красногвардейском округе Ставропольского края осматривали машины, которые выезжают за границы округа. Там они остановили машину под управлением 32-летнего гражданина. В ходе досмотра транспорта нашли партию ограниченных в обороте препаратов весом в 40 килограммов.

— Полицейские обнаружили и изъяли более 80 тысяч капсул «прегабалина», а также 1200 флаконов «тропикамида», – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края. За такое количество препаратов фигурантам грозит длительное тюремное заключение.

В отношении двух мужчин-перевозчиков возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Один фигурант находится под домашним арестом, а второго поместили под стражу до конца расследования.

С меньшим количеством, но уже наркотиков недавно задержали жителя Невинномысска. При обыске у него нашли 46 свертков веществ массой более 67 граммов.