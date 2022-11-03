Юная спортсменка из Мариуполя получила гуманитарную помощь от жителей Невинномысска

Фото: администрация города Невинномысска

В сентябре 2022 года в ДЮСШ №1 города Невинномысска на отделение легкой атлетики поступила двенадцатилетняя Виктория, которая ранее жила в Мариуполе. После освобождения города началась быстрая эвакуация. Об этом сообщили в администрации города. Так как после боевых действий квартира спортсменки и ее семьи была разрушена, все имущество было утеряно.

Сейчас семья спортсменки живет в Невинномысске. Коллектив спортшколы, где учится девочка, узнал о беде и обратились к местным жителям с просьбой о помощи. Неравнодушные люди откликнулись и организовали сбор необходимых вещей. Вещей было собрано столько, что его получили и другие дети.

Тем временем на Ставрополье открыли курсы подготовки сестер милосердия для помощи раненым бойцам спецоперации. Программа обучения медперсонала пройдет в два этапа, где их обучат лечить солдат с тяжелыми травмами и ухаживать за больными.