В Дагестане женщины связали больше 2000 пар шерстяных носков для военнослужащих

Женщины из Дахадаевского района Дагестана связали больше 2000 пар шерстяных носков для военных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что женщины в Дахадаевском районе Дагестана связали больше 2000 пар шерстяных носков для бойцов из зоны проведения специальной военной операции.

- Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага, - прокомментировал кропотливую работу дагестанских женщин глава региона.

По замечанию Сергея Меликова, дахадаевские женщины продолжили благородное дело своих предшественниц. Заботливые мамы и бабушки также вязали для бойцов сотни тысяч пар носков и перчаток, которые отправляли на передовую в годы Великой Отечественной войны. Эти созданные с любовью вещи спасали тысячи жизни воинов, защищали своим тепло бойцов болезней и простуд, грусти и уныния.

- Спасибо всем, кто принял участие в таком благом деле. Пусть добро, сделанное вами, вернется в двойном размере!, - поблагодарил Сергей Меликов дагестанских женщин.