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НовостиОбщество6 ноября 2022 11:12

В Дагестане женщины связали больше 2000 пар шерстяных носков для военнослужащих

Об этом рассказал глава региона Сергей Меликов
Алексей ЗИМЕНОК
Женщины из Дахадаевского района Дагестана связали больше 2000 пар шерстяных носков для военных.

Женщины из Дахадаевского района Дагестана связали больше 2000 пар шерстяных носков для военных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что женщины в Дахадаевском районе Дагестана связали больше 2000 пар шерстяных носков для бойцов из зоны проведения специальной военной операции.

- Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага, - прокомментировал кропотливую работу дагестанских женщин глава региона.

По замечанию Сергея Меликова, дахадаевские женщины продолжили благородное дело своих предшественниц. Заботливые мамы и бабушки также вязали для бойцов сотни тысяч пар носков и перчаток, которые отправляли на передовую в годы Великой Отечественной войны. Эти созданные с любовью вещи спасали тысячи жизни воинов, защищали своим тепло бойцов болезней и простуд, грусти и уныния.

- Спасибо всем, кто принял участие в таком благом деле. Пусть добро, сделанное вами, вернется в двойном размере!, - поблагодарил Сергей Меликов дагестанских женщин.