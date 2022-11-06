Бабушка из Минеральных Вод связала 60 пар шерстяных носков для военнослужащих

Татьяна Ивановна связала уже 60 пар теплых носков. Фото: телеграм-канал Вячеслава Сергиенко

Татьяна Ивановна из Минераловодского городского округа Ставрополья днем и ночью вяжет теплые шерстяные носки для бойцов в зоне проведения специальной военной операции. В скором времени 60 пар носков отправятся ее землякам на передовую.

- Наша землячка, Татьяна Ивановна Батуева, по своей инициативе, по зову сердца вяжет тёплые носки для наших мобилизованных ребят, - рассказал в телеграм-канале глава округа.

Все 60 пар шерстяных носков в скором времени отправятся тем минераловодцам, которые уже проходят слаживание и тем, кто находятся на линии соприкосновения.

По словам Вячеслава Сергиенко, Татьяна Ивановна добрая, отзывчивая и заботливая мама и бабушка. Сегодня она решила позаботиться о всех ребятах: мобилизованных и добровольцах.

- От всей души благодарю Татьяну Ивановну и всех минераловодцев, которые в эти дни оказывают помощь и поддержку нашим мобилизованным землякам!,- прокомментировал поступок женщины политик.