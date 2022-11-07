«Солдатские привалы» Ставрополья начали принимать первых бойцов спецоперации

Ранее сообщалось об открытии специальных «Солдатских привалов» для бойцов, которые отправляются на спецоперацию и возвращаются с нее. На месте стоят палатки и вагончики, где солдаты смогут отдохнуть, согреться – так как на улице похолодало, – а также поесть.

На точках привалов работают волонтеры, которые помогают бойцам со всем необходимым. О первых успехах «Солдатского привала» рассказали в Невинномысске. Глава города написал в своих официальных соцсетях о первых солдатах.

— «Солдатский привал» принимал сегодня первых гостей. На двух привалах организовано круглосуточное горячее питание для наших защитников за счет средств краевого бюджета, – пишет глава Невинномысска.

Открытые в Кочубеевском округе Ставрополья привалы стали работать и принимать бойцов. Это сделано для предоставления удобства и возможности отдохнуть от длинного пути с точек военных сборов или из зоны боевых действий.