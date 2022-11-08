В зону спецоперации из Ставрополя отправили бензопилы и генераторы

Фото: администрация города Ставрополя

Из Ставрополя в зону спецоперации отправили бензопилы и генераторы для улучшения жизни на полях сражения. Вещи приехали в 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк, а после их переправят солдатам на линию фронта.

Инициатором сбора гуманитарной помощи, по словам администрации краевой столицы, стал журналист Олег Петровский, уехавший на фронт добровольцем в 55 лет. На данный момент он находится в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, где есть и ставропольские бойцы. Все они выполняют боевые задачи.

Также напомним, что на Ставрополье уже 99% мобилизованных получили краевые выплаты в размере 50 тысяч рублей. Губернатор пообещал, что оставшиеся бойцы получат деньги в течение недели. Также глава края отметил, что за предоставлением региональных выплат следует следить до тех пор, пока средства не поступят на счета.